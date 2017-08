Schepen Kevin Vleminckx verlaat Open VLD in Grimbergen

Kevin Vleminckx, als schepen bevoegd voor o.m. Financiën, Economie en Feesten, verlaat Open Vld Grimbergen. Dat laat de gemeente weten in een persbericht. Vleminckx zal voortaan als onafhankelijke zetelen in het schepencollege en de gemeenteraad. De oorzaak zijn interne strubbelingen bij de Open VLD.

Kevin Vleminckx was een tijdlang fractieleider voor de Open VLD en sinds 2012 ook schepen. Maar zijn partij keert hij nu de rug toe. “Afgelopen tijd kwamen er meer en meer interne strubbelingen waardoor ik me niet meer goed voel in deze afdeling. Ik heb geen zin om na te trappen. Ik ga dus deze regeerperiode vooral verder blijven werken binnen mijn bevoegdheden”, aldus Vleminckx