Schepen Van Doorslaer (N-VA) komt in Meise op met eigen lijst

In Meise is schepen Paul Van Doorslaer (N-VA) voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober geen kandidaat meer voor N-VA. “Onder meer wegens woordbreuk van de partij over de plaatsverdeling op de lijst,” zegt hij. De voorzitter van N-VA Meise, Walther DeCleyn, antwoordt kort: “we respecteren zijn keuze.”

Het gerommel binnen N-VA Meise is al weken aan de gang. Een eerder akkoord, waarbij schepen Van Doorslaer de kieslijst in oktober zou trekken, werd opgeblazen. “Woordbreuk,” zegt Van Doorslaer, “in september werd ik door het N-VA-bestuur aangeduid als lijsttrekker. Daar is de voorzitter onlangs op terug gekomen. Plots kreeg ik plaats vijf en zou de lijst getrokken worden door Gerda Van den Brande, met de voorzitter op plaats twee.”

Nieuwe lijst

Van Doorslaer is geen kandidaat meer voor N-VA Meise. “Ik weet dat oktober al dicht bij is, maar toch start ik nu nog met een eigen lijst.” De nieuwe lijst gaat voor politiek op mensenmaat met mensen die sociaal geëngageerd zijn. Het zal geen lijst op partijmaat zijn, maar een onafhankelijke lijst met een Vlaams karakter.

De voorzitter van N-VA Meise, Walther DeCleyn, respecteert de keuze van Van Doorslaer, maar wil verder niet reageren. Binnen het N-VA-bestuur zou van Doorslaer verweten worden dat er een negatieve audit was over de werking van de gemeentediensten in Meise. Van Doorslaer zegt recht in zijn schoenen te staan: “die audit gaat over feiten die dateren van de vorige legislatuur, waar ik niet bij was.”