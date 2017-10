Schilderij van Poussin uit kerk Sterrebeek opgenomen in topstukkenlijst

Het schilderij ‘Dood van de heilige maagd’ van de bekende 17 de -eeuwse Franse schilder Nicolas Poussin is door Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz beschermd als topstuk. Het werk geraakte lange tijd in de vergetelheid en is in 1999 teruggevonden in de Sint-Pancratiuskerk in Sterrebeek. Daar hangt het nu nog altijd.

Door ‘Dood van de heilige maagd’ toe te voegen aan de zogenaamde topstukkenlijst, wordt het schilderij door de Vlaamse overheid als zeldzaam en onmisbaar beschouwd. Het werk mag na de erkenning ook niet buiten Vlaanderen gebracht worden, tenzij daar toelating voor is van de overheid. Door bijzondere subsidies toe te kennen, kan ook speciale zorg gedragen worden voor het werk.

Het schilderij van de Franse schilder Nicolas Poussin was in de 17de eeuw oorspronkelijk bestemd voor de kathedraal van Parijs. Na de Franse revolutie werd het in beslag genomen en ondergebracht in een museum in Brussel. Nadat het in vergetelheid geraakte, dook het werk op in de Sint-Pancratiuskerk in Sterrebeek, waar het nu nog te bezichtigen is. De waarde van het schilderij wordt geschat op 80 miljoen euro.

Op dit moment maken 617 kunstwerken deel uit van de topstukkenlijst van de Vlaamse overheid. Ze worden in het totaal op 170 plaatsen in Vlaanderen bewaard, vaak in professionele instellingen.