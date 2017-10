Schip botst met kraanarm tegen Verbrande Brug in Grimbergen

Deze namiddag is een schip met de kraanarm tegen de Verbrande Brug in Grimbergen gebotst. Zonder veel erg voor de brug of het schip, maar aan de kraanarm hing wel de auto van de schipper. De wagen is door de slag in het water gekatapulteerd.