Scholen Grimbergen ijveren voor naleving snelheidsbeperking van 30 km/u

In Grimbergen hebben verschillende scholen deze ochtend de handen uit de mouwen gestoken om het snelheidsprobleem in het centrum van de gemeente aan te pakken. Al enkele jaren mag je daar niet meer dan 30 kilometer per uur rijden. Maar veel bestuurders lappen die snelheidsbeperking aan hun laars. Met een nieuwe sensibliseringscampagne willen ze bestuurders attent maken op de zone 30.

“De snelheidsbeperking van 30 km/u in de buurt van scholen wordt de jongste tijd verwaarloosd”, zegt schepen van Mobiliteit Paul Hermans. “De politie heeft al meermaals snelheidscontroles gevoerd. Maar we willen nu ook een sensibiliseringscampagne starten om mensen eraan te herinneren dat er een zone 30 in het centrum van Grimbergen is ingesteld”, aldus Hermans. De affiches zullen te zien zijn in de buurt van het Koninklijk Atheneum, De Regenboog en de Vrije Basisschool. De actie krijgt ook de steun van het Verkeersplatform en de KWB. De campagne loopt een maand lang en wordt dan geëvalueerd.