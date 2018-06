Scholen krijgen geld om hun sportinfrastructuur open te stellen

87 scholen in Vlaanderen krijgen in totaal 11 miljoen euro om hun sportinfrastructuur na de schooluren, tijdens weekends en in de vakantie open te stellen voor sportclubs. Bij de scholen ook 6 uit onze regio.

Meer en betere sportinfrastructuur voor elke Vlaming. Om dat doel te bereiken is het belangrijk niet alleen te investeren in nieuwe infrastructuur, maar ook de bestaande accomodatie optimaal te benutten, zo luidt de redenering. Daarom maken Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Sport Philippe Muyters in totaal 11 miljoen euro vrij voor 87 scholen. Die scholen zetten hun gebouwen buiten de schooluren open voor sportclubs en in ruil krijgen ze dan geld voor infrastructuurwerken of exploitatiekosten.

In toaal dienden 167 scholen een dossier in en 87 van die dossiers werden weerhouden. In onze regio gaat het om volgende scholen: Campus Vijverbeek Asse, Sint-Theresiacollege Kapelle-op-den-Bos, VKO Opwijk, GBS Piramide Steenokkerzeel, GBS Hoek Zaventem en ZAVO secundair Zaventem.