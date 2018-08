Scholen moeten energiezuiniger: proefproject in Gooik

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) kent ruim 340.000 euro subsidies toe om nog meer energiewinsten te boeken in scholen. Er zijn 7 proefprojecten geselecteerd in de vijf Vlaamse provincies: in onze regio spelen de gemeentescholen van Gooik proefkonijn.

Het gaat in eerste instantie om ingrepen die met een relatief lage kostprijs grote energiewinsten kunnen opleveren zoals de plaatsing van zonnepanelen, de aanpassing van de verlichting of de afstelling van verwarmings- en ventilatie-installaties. Die volgen na een grondige energiedoorlichting van de school. Voor de proefprojecten werken private partners samen met scholen.

In elke Vlaamse provincie wordt minstens één proefproject uitgevoerd. Studiebureaus zoals ingenieursbureaus slaan de handen in elkaar met energiecoöperatieven en educatieve organisaties zoals MOS (Milieuzorg op school). In Vlaams-Brabant start een proefproject in samenwerking met de Katholieke Scholengroep in Leuven en de gemeentescholen van Gooik. Dat project krijgt een subsidie van net geen 50.000 euro. De proefprojecten in Gooik gaan nu van start en lopen over een periode van 2 tot 3 jaar. Bedoeling is scholen en leerlingen bewuster te maken van de waarde van energie.