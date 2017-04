Scholen uit Asse en Sterrebeek krijgen huursubsidie van Vlaamse overheid

In totaal komen 24 scholen in Vlaanderen in aanmerking voor een huursubsidie. Op die manier wil minister van Onderwijs Crevits de capaciteit van het onderwijs versneld uitbreiden. Met de subsidie kunnen bestaande gebouwen of nieuwbouwprojecten gehuurd worden. En daarbij gaat men soms creatief te werk. Zo zullen in Roeselare en Eeklo twee kerken gehuurd worden die voortaan deel zullen uitmaken van een vernieuwde lagere school. De scholen krijgen de subsidie voor maximaal 18 jaar. Nadien kan de school beslissen om de infrastructuur al dan niet verder te huren of aan te kopen.

In onze regio krijgt onder meer ‘De Kleine Wereld’ uit Asse zo’n huursubsidie. Deze lagere school zal een leegstaand handelspand integreren in de school. Goed voor een extra capaciteit voor zo’n 75 leerlingen. De Vrije Basisschool in Sterrebeek (Zaventem) zal met de subsidie een nog te realiseren schoolgebouw aan de Kerkdries kunnen huren. Daar zullen zo’n 125 leerlingen hun intrek kunnen nemen. “Naast de capaciteitsuitbreiding spelen we dus in op een veranderend onderwijslandschap en ruimtelijke ontwikkelingen in steden en gemeenten. Een gebouw dat vandaag als kantoor gebruikt wordt, kan morgen als school dienst doen en overmorgen opnieuw een andere invulling hebben. Dankzij het verruimde toepassingsgebied van de huursubsidies kunnen scholen hier gepast en flexibel op inspelen”, aldus minister van Onderwijs Hilde Crevits.