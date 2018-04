Schrootbedrijf Lot verliest vergunning na lozen gevaarlijke stoffen

Een schrootbedrijf uit Lot verliest zijn milieuvergunning. Reden is het lozen van gevaarlijke stoffen. Eerder werd de firma al beboet voor een reeks inbreuken op de mileuwetgeving.

De feiten dateren van september vorig jaar. Toen loosde het schrootbedrijf uit de industriezone Heideveld in Lot illegaal gevaarlijke stoffen inde Zenne. Er dreef olie op het wateroppervlak en onderzoek leidde naar het bewuste bedrijf uit Lot.

Het is de provincie die nu besliste om de milieuvergunning van het schrootbedrijf op te heffen. Volgens bevoegd gedeputeerde Tie Roefs was de vervuiling alles behalve onschuldig. Zo werd er niet alleen olie geloosd maar ook verschillende andere gevaarlijke stoffen zoals lood, cadmium en koper. Op verzoek van de Vlaamse Miliiemaatcshappij kon de provincie niets anders dan de milieuvergunning van het bedrijf in te trekken, zo luidt het.