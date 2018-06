Schutter Sint-Pieters-Leeuw is aangehouden

De man die het voorbije weekend het vuur opende aan een Italiaans restaurant in Sint-Pieters-Leeuw is door de Brusselse onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. De man verschijnt eind deze week voor de raadkamer die moet beslissen over zijn verdere aanhouding.

In de nacht van zaterdag op zondag werd de Burgemeesterstraat in SInt-Pieters-Leeuw opgeschrikt door 2 geweerschoten. Niemand raakte gewond, maar de dader sloeg op de vlucht met zijn wagen en crashte nadien aan de rotonde ter hoogte van de Lotstraat, waarna de politie hem kon oppakken.

"De man werd door het parket voorgeleid bij de onderzoeksrechter die hem onder aanhoudingsmandaat plaatste", aldus Carol Vercarre van het parket van Halle-Vilvoorde. "De versie dat hij zijn ex bedreigd heeft, kan niet worden afgeleid uit de verschillende verklaringen van getuigen en slachtoffers. Het enige dat vaststaat is dat hij ruzie heeft gekregen met 2 mannen op straat en op een gegeven moment is weggegaan. Nadien is hij teruggekomen met een wapen en heeft hij enkele schoten gelost."