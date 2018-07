Scouts Londerzeel doen allereerste kamp over

In 1943 gingen ze voor het eerst op kamp in Imde, een gehucht van Wolvertem (Meise). 75 jaar later zetten de oud-gidsen, scouts en de huidige scoutsleiding van Londerzeel opnieuw hun tenten op in dezelfde weide. Dat deden ze afgelopen weekend om hun 75 jarig bestaan te vieren.