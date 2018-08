Screening vliegtuigpassagiers leidt naar databank politie

Door screening van de gegevens van vliegtuigpassagiers is de politie de afgelopen maanden al 834 personen op het spoor gekomen die geseind staan in de databank van de politie. Het nieuws staat te lezen in de krant De Tijd.

De federale politie, douane en de veiligheidsdiensten screnen sinds kort de gegevens van passagiers op de Belgische luchthavens. Nu wordt ongeveer één derde van alle vliegtuigpassagiers gecontroleerd op een eventuele hit met de databank van de politie.

In totaal werden zo al bijna 5 miljoen passagiers gescreend. 834 van hen stonden geseind in de databank van de politie voor zware criminele feiten als banditisme, terreur of drugs. In ongeveer 10 procent van de gevallen kwam de politie effectief tussenbeide op de luchthaven zelf voor ondervraging of arrestatie. Voor het overige werd de databank verder aangevuld met het oog op toekomstig onderzoek of werden de verdachten verder opgevolgd door de politie- en veiligheidsdiensten.

Momenteel zou een gelijkaardig systeem op poten worden gezet voor de passagiers van internationale bussen en treinen.