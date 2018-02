Seriemoordenaar Hardy bekent plots alles

De Mechelse seriemoordenaar Renaud Hardy (55) heeft na lang ontkennen twee moorden – waaronder één in de Zemstse deelgemeente Hofstade - en twee moordpogingen - waarbij eveneens één in Zemst – bekend. Dat deed hij in november al, maar het nieuws raakte nu pas bekend in aanloop van het assisenproces, dat deze maand start.

Na zijn arrestatie in september 2015 ontkende Hardy aanvankelijk alle feiten, behalve de moord op zijn ex-vrouw, een opvoedster uit Hofstade. Die moord had hij zelf op film vastgelegd. Inmiddels heeft hij ook de eerste moord, uit 2014, op een bejaarde alleenstaande vrouw uit het Mechelse Leest bekend en gaf hij ook toe dat hij in 2014 in Bonheiden een heel gezin wilde uitmoorden, maar dat hij niet in de woning binnengeraakte.

Hardy bekent nu ook de brutale overval op actrice Veerle Eyckermans in haar tuin in Zemst in februari 2015. De seriemoordenaar sloeg de actrice, bekend uit onder meer BRT-series ‘Kulderzipken’ en ‘Postbus X’, bont en blauw met een stok, maar ze overleefde de aanval.

Het assisenproces in Tongeren start na de krokusvakantie en zal normaliter drie weken duren.