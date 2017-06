Servaisstad Halle zendt finale Koningin Elisabethwedstrijd uit op groot scherm

Zaterdag zal Halle de finale van de Koningin Elisabethwedstrijd voor cello uitzenden op groot scherm. En dat is niet toevallig. Halle was immers ooit de thuishaven van cellovirtuoos François Servais.

Sinds 8 mei nemen tientallen cellisten uit de hele wereld deel aan de Koningin Elisabethwedstrijd. Het is de eerste maal dat deze wedstrijd voor cello wordt georganiseerd. En dat was geen evidente keuze omdat het repertoire voor dit instrument veel beperkter is in vergelijking met viool of piano. Toch waagden meer dan 200 cellisten hun kans.

Een de grootmeesters van de cello was Adrien François Servais. Deze Hallenaar (1807-1866) werd door zijn tijdgenoten wel eens de ‘Paganini van de cello’ genoemd. Als cellovirtuoos leverde hij immers een omvangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de cellotechniek: hij breidde de technische mogelijkheden uit en speelde steeds met steunpin. Een handigheid die al vlug navolging kreeg. Ook componeerde hij een honderdtal werken voor cello omdat het repertoire voor dit instrument destijds zeer beperkt was. Maar wie zijn werk wil uitvoeren moet op technisch vlak wel zeer sterk staan. Omwille van die speciale band tussen Halle en Servais zal de laatste finaleavond van de Elisabethwedstrijd live uitgezonden worden op groot scherm in de raadzaal van het nieuwe stadhuis.

Halle is ook nauw betrokken bij de organisatie van de Koningin Elisabethwedstrijd. Zo organiseerde de Halse vzw Servais in Flagey in Brussel een tentoonstelling over de Belgische Celloschool. Peter François van de vzw Servais schreef hierover ook een boek. Het geeft een bijzonder rijk geïllustreerd overzicht van 9 generaties Belgische cellisten. Het boek is te koop via de vzw Servais, den Ast en het Toerismekantoor op de Grote Markt in Halle.