Sigaret veroorzaakt bermbrand in Wambeek

Dat het nog altijd zeer droog is en dus opletten geblazen met vuur, bewijst de brand van vanmiddag in Wambeek bij Ternat. Daar lag een weggegooide sigaret vermoedelijk aan de basis van een bermbrand.

De brand ontstond rond de middag in de Weurfstraat. Dat is een sluipweg naar de Assesteenweg. Een buurtbewoner sloeg alarm en verwittigde de brandweer. Een blusploeg van de brandweerzone Vlaams-Brabant West kam ter plaatse en had de brand snel onder controle, waardoor de schade beperkt bleef.

Vermoedelijk ontstond de brand door een brandende sigaret. (Foto's Persinfo)