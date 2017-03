Simonne Van Linthout (Kraainem) blaast 108 kaarsjes uit

Het was feest vandaag in het Woonzorgcentrum Atrium in Kraainem. Daar werd de 108ste verjaardag van Simonne Van Linthout uitgebreid gevierd. Ondanks haar gezegende leeftijd is de kranige dame nog zeer actief.

Simonne Van Linthout werd op 2 maart 1909 geboren in Leuven. Haar ouders hadden daar een drukkerij, waar ze een handje toestak. “Na het overlijden van haar vader en de plunderingen door het Duitse leger, heeft haar moeder de drukkerij volledig heropgebouwd. En ondertussen mocht ze ook tien kinderen opvoeden. Dus dat was een zeer sterke vrouw en wellicht een voorbeeld voor Simonne”, vertelt ons haar zoon André Amand. Simonne heeft 2 kinderen, 6 kleinkinderen en 15 achterkleinkinderen.

Simonne Van Linthout is nog zeer actief. Ze speelt regelmatig met de kaarten en snuistert graag in boeken. Ze is dus goed op weg om de oudste Belg te worden. Die eer is momenteel weggelegd voor Fernande De Raeve uit Ledeberg, zij werd in december 110 jaar.