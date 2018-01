Sint-Antonius gevierd in Houtem

Zondagochtend begint de dag in Houtem met een misviering ter ere van patroonheilige Sint-Antonius. Voor veel inwoners van Houtem en van de de omliggende gemeenten is dit een goede reden om af te zakken naar het lieftallige parochiekerkje. De vaste ingrediënten van het feest zijn ook dit jaar Latijnse gezangen, traditionele klederdracht, een borrel op de gezondheid van de pastoor én uiteraad de verloting van de hoofdprijs: een heuse varkenskop. “Wij vereren Sint Antonius sinds de jaren 80 een beetje op een speciale manier. We starten met de viering en dan heb je het volksfeest. Maar wat vooral mooi is, ook in de viering al, dat is dat de kindjes aanwezig waren die meer dan 150 tekeningen hebben gemaakt om de kerk te versieren en Sint Antonius mee te eren”, zegt mede-organisator Albert Absilis.

