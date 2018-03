Sint-Clemenskerk Hoeilaart weer open met Pasen

In het centrum opent de SInt-Clemenskerk op Paaszondag weer de deuren. De kerk was 10 maanden dicht wegens werkzaamheden.

De SInt-Clemenskrk aan het Gemeenteplein in Hoeilaart ging eind mei dicht. Aanleiding was het feit dat tijdens werkzaamheden aan het Gemeenteplein een aantal scheuren in de kerk aanzienlijk groter was geworden. De kerkfabriek was van oordeel dat de veiligheid van de kerkbezoekers niet langer gegarandeerd kon worden en dus ging de kerk dicht.

Intussen werden stabiliteitswerken uitgevoerd, zodat de toestand weer veilig is. En dus gaat de Sint-Clemenskerk op Paaszondag weer open. De werken aan de kerk kostten in totaal 50.000 euro, de kosten werden gefinancierd door de kerkfabriek.