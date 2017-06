Sint-Jozef Ternat maakt komaf met zwerfvuil

In het Sint-Jozefinstituut in Ternat werkten leerlingen van 3 wetenschapsklassen van het vierde jaar de voorbije weken zelf een aantal projecten uit om het probleem van het zwerfvuil in en rond de school aan te pakken. Dat leidde niet alleen tot een propere schoolomgeving, maar ook tot een grotere sensibilisering bij de leerlingen.

Een eerste klas organiseerde een afvalinzamelcompetitie. Daarbij ontwierpen de leerlingen zelf een kleurrijke vuilnisbak en een pmd- en restafvalbak. Als een leerjaar er in slaagde om de week af te sluiten met 2 volle vuilnisbakken, dan mochten ze op vrijdagmiddag op de speelplaats muziek naar keuze draaien. Op die manier werd de hoeveelheid afval aanzienlijk verminderd.

Een tweede klas hield een grote opruimactie en besliste op basis daarvan waar extra vuilbakken nodig waren. In samenwerking met het gemeentebestuur en met winkelketen Okay werden er extra vuinisbakken geplaatst met het logo van de klas op. Dat was het geval op het schooldomein zelf, in het park rond het kasteel van Kruikenburg en aan de parking van de Okay-winkel.

Een derde klas maakte een filmpje dat schetst wat de impact van zwerfvuil is op de biodiversiteit en wat je tegen het zwerfvuil kunt doen. Het filmpje werd door de leerlingen zelf voorgesteld aan elke klas van de lagere school De Brug. De leerlingen voegden meteen de daad bij het woord en ze maakten de speelplaats en de schoolomgeving van De Brug afvalvrij.