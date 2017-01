Sint-Pieters-Leeuw start met taalateliers in naschoolse opvang

In Sint-Pieters-Leeuw kunnen anderstalige kinderen of kinderen uit een maatschappelijke kwetsbare situatie voortaan op een spelende manier kennismaken het de Nederlandse taal. De gemeente is gestart met taalateliers tijdens de buitenschoolse kinderopvang.

De taalateliers passen in het project 'Taalstimulering' van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. Vzw Panta Rhei, die al veel ervaring heeft met Nederlandse taalkampen tijdens de schoolvakanties, begeleidt het project in de Leeuwse scholen. Volgens schepen Bart Keymolen is het de bedoeling om de anderstalige kinderen zo veel mogelijk in contact te brengen met het Nederlands. door samen te spelen, te bewegen, te parten, ... in het Nederlands, leren de anderstalige kinderen en de Nederlandstalige klasgenootjes elkaar nog beter kennen. Nederlands wordt dan niet enkel een 'schooltaal', maar ook een 'speeltaal'.

Foto: archief