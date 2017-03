Sint-Pieters-Leeuw verbouwereerd over sluiting vredegerecht

Door de hertekening van de gerechtelijke kantons verdwijnen op termijn 34 vredegerechten. Het personeel kan terecht in nabijgelegen vredegerechten.

Binnen een termijn van twee jaar zou de hervorming een feit moeten zijn. In onze regio sluiten onder meer de vredegerechten van Grimbergen, Kraainem, Sint-Pieters-Leeuw. (Lees ook: Vredegerechten Grimbergen, Kraainem en Sint-Pieters-Leeuw gaan dicht)

De vredegerechten in Overijse en Herne sloten eerder al de deuren. Maar omdat de zittingen in Herne gecentraliseerd werden in Sint-Pieters-Leeuw was dit omwille van de afstand niet de meest praktische oplossing. Daarom stond minister Geens het toe dat er in Herne toch nog regelmatig zittingen georganiseerd werden. In de toekomst zullen die echter plaatsvinden in het vredegerecht van Lennik.

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw reageert verbouwereerd op de sluiting. Reeds in 2015 kreeg de gemeente de bevestiging dat het vredegerecht in Sint-Pieters-Leeuw kon blijven. “Met het ministerie van Justitie en de Regie Der Gebouwen was er ook al een akkoord om het vredegerecht te verhuizen van Ruisbroek naar de voormalige pastorij van Zuun. (foto 2) We hadden enkel nog de handtekening nodig van de minister. We zijn dan ook zeer verbaasd over deze beslissing”, reageert burgemeester Luc Deconinck (N-VA)