Sint-Pieters-Leeuw zet wielklemmen in tegen hardleerse wanbetalers

De meeste mense die een boete ontvangen, betalen die binnen de gevraagde termijn. Er is echter een kleine minderheid die, ondanks vele aanmaningen en waarschuwingen, weigert te betalen. Het is precies die groep mensen die SInt-Pieters-Leeuw aan de wielklem wil leggen. Met de wiellklem wordt het voertuig geïmmobiliseerd en wordt een duidelijk signaal gegeven aan de wanbetalers, zo luidt het. Wie zijn auto terugvindt met een wielklem zal eerst alle openstaande boetes en de plaatsingskosten van de wielklem moeten betalen vooraleer die wielklem wordt verwijderd.

"Bij de invoering van het parkeerplan Ruisbroek hebben we inderdaad in het bijhoreden reglement voorzien dat bij 5 onbetaalde en vervallen retributies de wielklem zou worden aangebracht", zegt schepen van Mobiliteit Jan Desmeth. "Dit is een kwestie van billijkheid naar de overgrote meerderheid van de mensen die de regels wel respecteren. Na alle infoavonden, sensibiliseringsacties, een vrijstelling voor de eerste vaststelling, de nodige herinneringen en aanmaningen is dit het ultieme middel om er voor te zorgen dat iedereen gelijk wordt behandeld. Het is jammer dat zo'n drastische maatregelen moeten worden doorgevoerd, maar ze zijn wel noodzakelijk."

De eerste wielklem werd begin vorige week geplaats. Dit kostte de overtreder 373 euro.