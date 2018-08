Sint-Pieters-Leeuw zoekt ideeën voor Wildersportcomplex

De zaal van het Wildersportcomplex is sinds maart dicht als gevolg van een gebarsten spant. Een aannemer is onlangs gestart met de herstellingswerken, waarbij de gebarsten spant chemisch en mechanisch verankerd wordt. Ook andere, onaangetaste spanten worden preventief verstevigd. Het gemeentebestuur streeft er naar om op 1 september alle verenigingen opnieuw hun intrek te laten nemen in de sporthal.

Intussen wil de gemeente de terreinen rond het Wildersportcomplex laten inrichten en het doet daarvoor een warme oproep naar de inwoners. Alle ideeën, van jong en iets minder jong, zijn welkom. Wie wil, kan zijn of haar ideeën deponeren in de tijdelijke brievenbus (tot 5 september) in de inkomhal van het Wildersportcomplex. Je kan ook een mailtje sturen naar info@pajot-zenne.be