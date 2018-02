Sint-Rochuskerk Halle krijgt straks opnieuw windhaan

In Halle keert de windhaan van de Sint-Rochuskerk vanmiddag terug naar de torenspits van de kerk. De buitenrestauratie van de kerk bevindt zich in een laatste fase en zou voor de zomervakantie af moeten zijn.

Wellicht herinnert u zich niet dat de Sint-Rochuskerk bovenop de toren een windhaan heeft. De haan keert vanmiddag namelijk pas na tientallen jaren van afwezigheid terug naar de torenspits.

Hetzelfde geldt misschien ook voor het kruis op de toren. Toen de kerk gebouwd werd in 1925 werd het originele kruis niet voldoende verankerd. Daardoor moest het vijf meter hoge kunstwerk na een paar decennia verwijderd worden. Intussen is het originele kruis eind vorig jaar teruggeplaatst en krijgt het vanmiddag het gezelschap van de torenhaan.

Hiermee is de Sint-Rochuskerk bijna in haar volle glorie hersteld. Vorig jaar werden het betonnen schild rond de kerk en een deel van de bakstenen verwijderd. Intussen is men begonnen met het aanbrengen van vorstvrije bakstenen en een nieuwe cementbepleistering. Tegen de zomer moet de buitenrestauratie volbracht zijn.

Parkje

Vervolgens zal ook het parkje naast de kerk onder handen genomen worden. Eén van de twee paden verdwijnt, een aantal beschadigde bomen zullen gerooid worden en moeten plaats ruimen voor een majesteuze bruine beuk. Bedoeling is het park om te toveren tot een speelplek voor kinderen en ontmoetingsplek voor volwassenen.

De Sint-Rochuskerk werd in 1928 in gebruik genomen. Het is een zeldzame kerk, omdat ze in beton is gebouwd. Sinds 1998 is de kerk een beschermd monument.