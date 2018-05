Sint-Servaasommegang brengt geschiedenis Grimbergen tot leven

In Grimbergen vindt vandaag de Ommegang rond patroonheilige Sint-Servaas plaats. Die trekt vanuit de historische dorpskern via de Sint-Servaas- en Dreefkapel naar de basiliek.

Oorspronkelijk was de Ommegang voor Sint-Servaas een paardenprocessie: landbouwers kwamen samen aan de kerk, lieten hun paarden bij hun knechten aan de kerkhofmuur en stapten in de kerk driemaal rond de relikwie van Servaas. Vervolgens baden ze tot hun beschermheer. Dan gingen ze 'de weg' of 'de ommegang' doen om Gods genade te vragen over hun vee en akkers.

In de jaren 1960 verdween de traditionele ommegang met paarden. Sinds 1976 is de optocht terug en zorgt de Sint-Servaasommegang voor een religieus-historische evocatie van de Grimbergse geschiedenis. Het evenement vindt slechts om de drie jaar plaats. De volgende editie is dus gepland in 2021.