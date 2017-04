In Lembeek, deelgemeente van Halle, is voor de aanvang van de Sint-Veroonsmars een indrukwekkende minuut stilte gehouden voor het belgische slachtoffer van de aanslag in Stockholm. Daarbij kwam een 31-jarige vrouw uit Lembeek om het leven. Bij de start van de jaarlijkse paasprocessie stonden alle aanwezigen daar even, letterlijk, bij stil.