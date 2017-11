Sint-Wivinadreef Groot-Bijgaarden vreest komst nieuw schoolgebouw Don Bosco

De bewoners van de Sint-Wivinadreef in Groot-Bijgaarden vrezen de inplanting van een nieuw schoolgebouw op een terrein aanpalend aan de straat. "De plannen lijken ons niet realistisch. Wij wensen het behoud van de woon- en leef-kwaliteit in de buurt", klinkt het. De Don Bosco school benadrukt dat de plannen nog niet af zijn en wuift de vrees weg als veel te voorbarig.

In de nabije omgeving van de Sint-Wivinadreef is de afgelopen jaren hard gewerkt aan Parkresidentie Wivina, een project voor 65-plussers in het beschermde parkdomein van het historische Wivinaklooster. Vlak naast het klooster ligt de Don Bosco lagere school. Enkele jaren geleden raakte bekend dat de grond en het gebouw van die school mee op zal gaan in het Wivinaproject. De school zal daarom verhuizen naar een grond aan de overkant van de Hendrik Placestraat op de hoek met de Sint-Wivinadreef.

De verhuis zal gepaard gaan met een vergroting van de school. Volgens inwoners van de Sint-Wivinadreef zijn de plannen niet realistisch. "De inplanting van een nieuwe school voor 900 leerlingen, drie maal de huidige capaciteit, zal heel wat impact hebben op de mobiliteit, het geluid, het uitzicht en de leefkwaliteit", klinkt het. De Wijkwerking van de Sint-Wivinadreef wenst “het behoud van de huidige inrichting en uitzicht van de pittoreske en beschermde Sint-Wivinadreef: geen herinrichting en geen enkele ingang via deze woonstraat.”

Bij Don Bosco vinden ze de vrees van de buurtbewoners zeer voorbarig. "De architect is nog volop bezig met de opmaak van het ontwerp van de school. Nu al stellen dat de inplanting problematisch zou zijn voor de mobiliteit, het geluid, het uitzicht en de leefkwaliteit is erg voorbarig. We hebben de wijkwerking al meegedeeld dat de plannen nog in opmaak zijn. Zodra deze voldoende uitgewerkt zijn, zal Don Bosco hierover in alle transparantie communiceren.”