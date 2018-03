Situatie Brussels Airport bijna genormaliseerd na sneeuw en ijzel

Door sneeuw en ijzel was er gisteren een hele tijd maar één landingsbaan vrij op Brussels Airport. Daardoor liepen heel wat vertrekkende vliegtuigen vertraging op en moesten er vluchten worden geschrapt en passagiers worden omgeboekt.

Ook al geldt vanmorgen nog altijd Code Oranje en is er dus kans op gladde wegen, de situatie op de luchthaven is aan het normaliseren. Voorlopig zijn er amper vertragingen. Wie vandaag een vliegtuig neemt, houdt wel best de communicatiekanalen van Brussels Airport in de gaten. Vertragingen blijven mogelijk.