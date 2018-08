Skatebowl aan 't Jass verdwijnt

De skatebowl aan jeugdcentrum 't Jass in Asse verdwijnt. De bowl wordt opgevuld met zand en een betonnen dekplaat. Op deze manier wordt een vlak gecreëerd waarop er, in een latere fase, eventueel nieuwe skatetoestellen kunnen worden geplaatst.

Bij de bouw van jeugdcentrum ’t Jass in 2014 werd in samenspraak met een werkgroep skaters een outdoor skatepark met diverse skate-elementen ontworpen. Een van deze elementen is de skatebowl, waarin je met je board of BMX kan skaten.

"Van bij de start heeft de bowl problemen veroorzaakt. Er stond regelmatig water in, er werd afval in gegooid, er kwamen barsten in de voegen waardoor het niet meer veilig was om erin te skaten en bij fuiven moest de bowl telkens goed worden afgezet," laat de gemeente Asse weten.

Door de problemen werd de skatebowl bovendien nog nauwelijks gebruikt. Zowel door de skaters als door de gebruikers van feestzaal ’t Jass werd een oplossing gevraagd. Ook de Assese jeugdraad adviseerde om de bowl dicht te smijten.