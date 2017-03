Slachtoffer schrijft boek over aanslag Zaventem

Bijna een jaar na de aanslag op de luchthaven in Zaventem brengt één van de slachtoffers een boek uit. Mark De Wit stond samen met zijn vriendin aan de incheckbalie op ongeveer 20 meter van waar de tweede bom ontplofte. Ze bleven gelukkig ongedeerd. Voor Mark was zijn verhaal neerschrijven een vorm van therapie.

Negen dagen vakantie in Sevilla, dat is wat Mark en Christine voor ogen hadden toen ze op 22 maart aankwamen in de luchthaven van Zaventem. Tot er een eerste ontploffing plaatsvond in de vertrekhal en 8 seconden later een tweede. “Dat zijn beelden en geluiden die ik nooit zal vergeten”, vertelt ons Mark De Wit.

Mark De Wit is in het dagelijkse leven regisseur en verantwoordelijk voor het VTM Nieuws. In januari begon Mark zijn eigen verhaal neer te schrijven. “Ik heb het in de eerste plaats gedaan als een vorm van therapie, om het verhaal van mij af te schrijven. Wij zaten met honderden vragen over ons lot. Hoe komt het dat wij niks hebben en al die andere mensen wel? Een jaar lang is dat voor ons een beetje een zoektocht geweest maar die is nu afgerond”, aldus De Wit.

Voor het volledige verhaal van Mark en andere mensen die het van dichtbij meemaakten, kan u dinsdag en woensdag kijken naar het nieuws op RINGtv. Eén jaar later proberen we die fatale dinsdagochtend te reconstrueren en brengen we in woord en beeld hoe de gebeurtenissen blijven nazinderen.

‘Toen hoorden we een enorme knal’ van Mark De Wit is uitgegeven bij Borgerhoff & Lemberigts.