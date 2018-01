Slachtoffers aanslagen Zaventem en Maelbeek nog steeds in de kou, zegt Brussels advocaat

De aanslagen op de luchthaven van Zaventem en in het station Maelbeek in Brussel liggen inmiddels al 21 maanden achter ons. Maar de meeste slachtoffers van die aanslagen hebben nog niets ontvangen van de verzekeringen. Dat zegt de Brusselse advocaat Jean-Paul Tieleman, die tientallen slachtoffers van de aanslagen verdedigt.

NIet alleen de verzekeraars moeten het in de ogen van de advocaat ontgelden. In een boze brief heeft de man ook forse kritiek aan het adres van arbeidsgeneesheren en federale parlementsleden. Volgens Tieleman reageren de politci veel te laks. "De slachtoffers hebben nog geen eurocent ontvangen, terwijl een betere nazorg net één van de prioriteiten moest zijn. Dat was overigens ook de conclusie van de parlementaire commissie die onderzoek deed naar de aanslagen."