Slachtoffers woninginbraak Drogenbos intussen zelf opgepakt voor drugshandel

De woninginbraak maandag in Drogenbos , waarbij 2 bewoners gewond raakten, is waarschijnlijk het gevolg van een uit de hand gelopen conflict in het drugsmilieu. De 2 zonen, die gisteren nog voor verzorging werden overgebracht naar het ziekenhuis, en hun ouders zijn intussen opgepakt. Dat meldt het parket Halle-Vilvoorde.