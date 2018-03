Slachtoffers Zaventem vragen symbolische schadevergoeding Abdeslam

De slachtoffervereniging van de aanslagen in Zaventem vraagt een symbolische schadevergoeding op het proces-Abdeslam. Of V-Europe daadwerkelijk wordt erkend als burgerlijke partij, weten we op 23 april.

Vandaag werd het proces rond de schietpartij tussen de politie en Salah Abdeslam en zijn kompaan Sofien Ayari van 15 maart 2016 voortgezet. De debatten over de grond van de zaak zijn al enkele weken achter de rug, maar vandaag werd gepleit over de burgerlijke partijstelling van V-Europe. De slachtoffervereniging van de aanslagen in Maalbeek en Zaventem vindt dat de schietpartij in Vorst verbonden is met de terreuraanslagen van een week later en eist daarom een symbolische schadevergoeding van 1 euro. De advocaten van Sofien Ayari en Salah Abdeslam betwisten dat V-Europe zich burgerlijke partij kan stellen op het proces. Volgens hen is de burgerlijke partijstelling onontvankelijk.

De rechtbank zal op 23 april haar vonnis vellen in de zaak, Niet alleen over de burgerlijke partijstelling, maar ook over de schietpartij ten gronde. De openbaar aanklager had vorige maand celstraffen van 20 jaar geëist voor zowel Salah Abdeslam als voor Sofien Ayari.