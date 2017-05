Slechts 11 van de 80 geradicaliseerde gevangenen krijgen deradicaliseringsproject

Slechts 11 van de 80 geradicaliseerde gedetineerden in de Vlaamse en Brusselse gevangenissen krijgen een individueel deradcilaiseringsproject. Dat melden vandaag de kranten van Het Mediahuis.

De cijfers werden vrijgegeven door minister van Welzijn Jo Van Deurzen (CD&V) op vraag van Yasmine Kherbache (Sp.a). Om gedetineerden te begeleiden tijdens een deracaliseringsproject werden er begin dit jaar twee consulenten aangeworven. Zij moeten de bestaande hulp- en dienstverlening in de gevangenissen versterken. De consulenten hebben momenteel al een traject opgestart in de gevangenis van Hasselt. Dat wordt binnenkort uitgebreid naar de gevangenissen in Brussel, Gent en Brugge.

Maar volgens Kherbache moeten er veel meer consulenten en deradicaliseringsambtenaren ingeschakeld worden om het probleem grondig te kunnen aanpakken. “Hoe kun je van twee mensen verwachten dat ze 80 gevangenen individueel begeleiden en deracidaliseren. Tegelijk moeten ze ook nog eens beleidswerk voor hun rekening nemen. Aan dit tempo hebben we dus jaren nodig”, aldus Kherbache.