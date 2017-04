Slechtvalkje geboren in basiliek Grimbergen

In de toren van de basiliek van Grimbergen is vanochtend een slechtvalkje geboren. Het is tweede jaar op rij dat een valkenkoppel hier aan gezinsuitbreiding doet.

In het nest ligt nu dus een kuikentje en nog drie eitjes die welllicht de komende uren zullen openbreken. Je kan het uitbroeden van de eitjes volgen via facebook. Komende zondag, op de Lentemarkt in Grimbergen, zal er een infostand staan waar je alles te weten komt over de slechtvalken en waar je livebeelden van het gelukkige gezin kan bekijken.