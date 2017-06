Slimme robot helpt reizigers op Zaventem

De luchthaven van Zaventem gaat een topweekend tegemoet. Dat was vandaag al goed voelbaar, al is de grote vakantie voor de meeste mensen nog niet begonnen. Brussels Airport wil het al die vakantiegangers zo comfortabel mogelijk maken en heeft daarom een wel heel bijzonder hulpje ingeschakeld die de vertrekkende passagiers wegwijs moeten maken in de heksenketel van de luchthaven.