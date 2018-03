Sloop oud lompenbedrijf Opwijk begonnen

In Opwijk is een aannemer begonnen met de sloop van het lompenbedrijf Vanbreuze, dat hier sinds 1910 gevestigd was. Het fabrieksdomein, dat 3 hectare groot is, verdwijnt om plaats te maken voor een nieuwbouwproject met 161 woningen. Normaal moet binnen 3 maanden het hele domein plat liggen.

De projectontwikkelaar kreeg een bouwvergunning maar daar werden ook enkele voorwaarden aan vastgekoppeld. Zo moeten er in het nieuwe project 24 sociale woningen komen en moet de ontwikkelaar ook een extra toegangsweg aanleggen. Het Opwijks gemeentebestuur wacht nu af of de projectontwikkelaar die voorwaarden ook naleeft. In afwachting is wel gestart met de sloop van de fabrieksgebouwen.

Voor veel Opwijknaars verdwijnt een belangrijk stukje dorpshistoriek. De lompenfabriek werd in 1910 gebouwd en was altijd een belangrijke werkgever. In de jaren ’60 en ’70 van vorige eeuw stelde Vanbreuze bijna 400 mensen tewerk. Het familiebedrijf verhuisde vorig jaar naar het naburige Erembodegem in Oost-Vlaanderen. Nu werken nog 70 mensen voor de onderneming.