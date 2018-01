Sluikstorters dumpen bouwafval in Sterrebeek

In de Voskapelstraat in de Zaventemse deelgemeente Sterrebeek hebben sluikstorters heel wat bouwafval gedumpt. Gezien de grote hoeveelheid vermoedt de gemeente Zavnetem dat er meerdere daders aan het werk waren.

Zaventem kampt wel vaker met sluikstorters, maar deze is toch wel opvallend. "Dit zijn sluikstorters die over professioneel materiaal zoals een vrachtwagen en kraan beschikken. De daders moeten ook wel veel durf hebben om daar zo’n hoeveelheid te storten. De plaats is goed zichtbaar van op de straat en er is doorgaand verkeer”, zegt schepen van Milieu Erik Rennen.

Het bouwafval wordt nu doorzocht op adresgegevens of informatie dat naar de daders kan leiden. "“In 2018 hebben we zo 88 dossiers opgestart tegen verdachten waarvan we de identiteit hebben kunnen vaststellen. Een 40-tal daders hebben al een GAS-boete ontvangen. Zij draaien ook op voor de opruimingskosten”, besluit Rennen.

Zaventem beschikt binnenkort over mobiele camera’s waarmee het het sluikstorten in haar gemeente hoopt terug te dringen.