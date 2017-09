Smurfen of Art Nouveau zijn finalisten voor nieuw themavliegtuig van Brussels Airlines

Het nieuwe themavliegtuig van Brussels Airlines zal bekleed worden met de Smurfen of met de Art Nouveau van Victor Horta.

Brussels Airlines liet de voorbije 2 jaar al 4 van zijn A320 vliegtuigen beschilderen met een thema dat weergeeft waar België trots op is. In 2015 werd als eerste 'Rackham' voorgesteld, een vliegtuig in de vorm van de beroemde haai-duikboot uit het Kuifje-album ‘De Schat van Sharlaken Rackham’. Intussen werd de 'Belgian Icons'-vloot uitgebreid met een René Magritte-vliegtuig, een Rode Duivels-toestel en een Tomorrowland-vliegtuig.

Enkele maanden geleden lanceerde Brussels Airlines een oproep naar de klanten om mee na te denken over een ander typisch Belgisch thema waarmee een Airbus A320 van de maatschappij kon aangekleed worden. Ideeën mochten ingezonden worden in de vorm van een tekst of van een voorontwerp van het vliegtuigdesign.

De jury boog zich over 1.400 ideeën. De populairste ideeën waren de Belgische strips (de Smurfen, Marsupilami, Lucky Luke, Le Chat,…). Ook kwamen er aardig wat muziekvoorstellen binnen rond Toots Thielemans, de saxofoon en Jacques Brel. Maar ook culinaire onderwerpen zoals de chocolade, frieten en wafels waren regelmatig het onderwerp van een inzending. De ingezonden designs kwamen overigens niet enkel vanuit België, maar ook vanuit onder andere Frankrijk, Duitsland, Oeganda en zelfs Libanon en Colombia.

Voor de jury was het dan ook geen sinecure om uit al deze inzendingen de twee finale kanshebbers te selecteren. Uiteindelijk zal het Smurfen-idee van Marta Mascellani en Art Nouveau-voorstel van Ahmet Sefer strijden om een plaats op de Airbus A320.

Nu laat Brussels Airlines opnieuw de keuze aan het publiek. Tot 24 september kan iedereen stemmen voor zijn of haar favoriete design op brusselsairlines.com/belgianicon. Naast eeuwige roem, krijgt de winnaar de kans om het unieke designproces en de beschildering van het vliegtuig achter de schermen te volgen. Daarnaast zal hij of zij op de eerste rij zitten tijdens de grote onthulling van het toestel en meevliegen op de eerste vlucht. De nieuwe Belgian Icon wordt in maart 2018 voorgesteld aan het grote publiek. (foto's Brussels Airlines)