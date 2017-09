Smurfen op vliegtuig Brussels Airlines

Brussels Airlines ging de voorbije weken op zoek naar de vijfde ‘Belgian Icon’ voor op een van z’n vliegtuigen. Na de stemronde is het verdict gevallen: er werd massaal gekozen voor de Smurfen. Tweede finalist was de Art Nouveau en Victor Horta. Volgens Brussels Airlines zijn de Smurfen als een van ons lands meest geliefde tekenfilmfiguurtes een goede vliegende ambassadeur voor België. Kuifje, Magritte, de Rode Duivels en Tomorrowland gingen de Smurfen voor als Belgian Icon.

Binnenkort schittert het design van de Italiaanse Marta Mascellani op een Airbus A320 die vooral in Europa zal vliegen. Marta Mascellani is uiteraard in de wolken: “Tekenen is mijn grote passie dus toen ik over de wedstrijd hoorde, wilde ik meteen de uitdaging aangaan. Ik ben altijd fan geweest van Peyo’s creaties, ik hou van de strips en de films van de Smurfen. Ik vond het ook een supe gelegenheid om hen als thema te kiezen, want ze worden 60 jaar volgend jaar. Ik vind het super dat Brussels Airlines de enige airline is die haar land en cultuur op deze manier promoot, met elk jaar opnieuw een nieuw speciaal beschilderd vliegtuig. Mijn broer is piloot bij Brussels Airlines, dus ik heb ook een connectie met het bedrijf.”