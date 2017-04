Snelheidsbeperking geldt niet in beide richtingen Lovegemblokstraat Merchtem

Wie vanuit Merchtem de Lovegemblokstraat inrijdt moet zich in de hele straat, tot in buurgemeente Meise, houden aan een snelheidsbeperking van 30 km/u. In de omgekeerde richting staat dan weer te lezen dat je een zone 50 inrijdt, pas 800 meter verderop staat een snelheidsbeperking van 30 km/u. De politie van de zone AMOW kon vandaag nog niet zeggen waar de controlepost gisteren precies stond, maar reageert verrast op onze vaststelling van de verschillende toegelaten snelheden. In een reactie zegt de politie dat een verkeersbord dat op de grens met Meise de beperking van 30km/u aankondigt, is verdwenen. Of de 62 bestuurders die gisterenochtend te snel reden effectief een boete mogen verwachten is nog niet duidelijk. Daarover volgt maandag een overleg. De snelheidsduivel die 81km/u reed in deze straat maakte natuurlijk sowieso een overtreding. Ook vier andere bestuurders riskeren hun rijbewijs een tijdje kwijt te zijn.