Snelle elektrische fiets voortaan ook welkom op het jaagpad

Voortaan mag je ook met een snelle elektrische fiets op het jaagpad fietsen. Vroeger was er een verbod voor de zogenaamde ‘speed pedelecs’. Maar minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) liet de wetgeving aanpassen en plaatste vanmorgen op het jaagpad in Lot (Beersel) het eerste aangepast signalisatiebord.

Eén op de drie fietsen die vandaag verkocht worden, is uitgerust met een elektrische motor. De speed pedelecs halen zelfs snelheden tot 45 km/u. Dankzij deze technologie is de fiets een volwaardig alternatief geworden voor het woon-werkverkeer. Tot op heden was het echter verboden voor speed pedelecs om langs de meer dan 2.000 km jaagpaden te fietsen. Daar komt nu verandering in door de invoering van een nieuw signalisatiebord. Het eerste werd vanmorgen geplaatst langs het Kanaal Brussel-Charleroi in Lot (Beersel), een jaagpad dat deel uitmaakt van de F20 Halle-Brussel of de Kanaalroute Zuid. De Kanaalroute loopt op de rechteroever vanaf de grens met Waals-Brabant naar Halle en vervolgens naar Buizingen, Lot, Ruisbroek en Brussel. (foto's Emile Devogeleer)