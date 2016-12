Sociaal akkoord bij Douwe Egberts over sluiting in Grimbergen

"Er is vooreerst een SWT-regeling (het vroegere brugpensioen) voorzien vanaf de leeftijd van 55. Als de aanvraag in die zin wordt goedgekeurd komen een 30-tal werknemers hiervoor in aanmerking. Voor de andere werknemers zijn premies voorzien zoals de opzeggingsvergoeding, anciënniteitspremie en dergelijke. Bedienden en arbeiders krijgen een gelijkaardige ontslagcompensatievergoeding. Er wordt ook een tewerkstellingscel opgericht om snel een nieuwe job te vinden", verduidelijkt vakbondssecretaris Luc De Bast (ACV).

Volgens de vakbondsman gaat het om een evenwichtig akkoord. "Het waren geen gemakkelijke onderhandelingen maar de uiteindelijke premies zijn hoger dan gemiddeld bij herstructureringen in de sector van de voedingsnijverheid". Luc De Bast wijst er bovendien op dat er in het sociaal akkoord ook voor een aantal doelgroepen onder de werknemers zoals deeltijds werkenden, mensen in tijdskrediet en loopbaanonderbreking en interimarbeiders een financiële regeling voorzien is.

Nadat de productie op 13 januari stopgezet is zullen een aantal van de getroffen werknemers nog even aan de slag kunnen blijven om de fabriek volledig stil te leggen. "Er blijven daarnaast nog 190 bedienden aan het werk die niet actief zijn in de productie maar bijvoorbeeld in de verkoop. Zij blijven voorlopig werken op de site in Grimbergen, maar zullen op termijn verhuizen naar een andere plek in de regio. Het is op dit ogenblik nog onduidelijk waar dat zal zijn. Hierover wordt binnenkort een sociaal overleg georganiseerd", aldus Luc De Bast.