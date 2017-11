Sociaal akkoord bij G4S Cash Solutions in Groot-Bijgaarden

Bij G4S Cash Solutions in Groot-Bijgaarden hebben directie en vakbonden een akkoord bereikt over enkele maatregelen om de werkdruk voor de transporteurs te verminderen. Het werk wordt donderdag hervat.

Cash Solutions maakt deel uit van bewakingsfirma G4S, die instaat voor waardetransporten. Binnen Cash Solutions is Groot-BIjgaarden de entiteit die Vlaams-Brabant en Brussel bedient. Eind oktober werd in het bedrijf al eens het werk neergelegd. Dat gebeurde omdat er sociale onrust heerst in verband met de gestegen werkdruk en flexibiliteit die van het personeel gevraagd wordt. Omdat onderhandelingen niets hadden opgeleverd, waren de meer dan 100 transporteurs dinsdagochtend weer in staking gegaan.

Maar nu is er dus een sociaal akkoord. Daarbij zou, volgens vabondsman Hervé Emeleer (ACV), de directie hebben beloofd dat in afwachting van de resultaten van de besprekingen op nationaal en sectorieel niveau de werknemers niet langer verplicht zullen worden tot het presteren van overuren. "Dit zal nog enkel kunnen op vrijwillige basis. Daarmee zijn niet alle problemen opgelost. Over andere eisen kan de lokale directie niet zelf beslissen, die moeten op een hoger niveau worden besproken."

De werknemers hebben vandaag het werk gedeeltelijk al hervat. Morgen gaat iedereen weer aan de slag.