Sociaal akkoord bij Halliburton in Drogenbos

De sluiting van Halliburton is al bekend van september vorig jaar. De directie liet toen weten dat het de vestiging in Drogenbos wilde overbrengen naar de Verenigde Staten. Uit protest legde het personeel het werk neer, maar veel leverde dat niet op. Vorige week legden de bonden zich al neer bij de sluiting en nu is er ook een akkoord voor het sociaal plan. Daarin is voor de 38 werknemers naast de wettelijke vergoeding ook een vertrekpremie voorzien, een premie per gepresteerd jaar en outplacement.