Sociaal overleg bij Halliburton Drogenbos zit muurvast

Nieuw sociaal overleg bij de multinational Halliburton in Drogenbos heeft niets opgeleverd. Een nieuwe poging van de bonden om de sluiting tegen de houden en het sociaal plan te verbeteren, leverde niets op. Bij het bedrijf dat olieboorkoppen produceert, werken nu nog 38 werknemers.

Door een wereldwijde herstructurering sluit de vestiging van Halliburton in Drogenbos eind juni de deuren. De productie wordt dan overgebracht naar Houston in de Verenigde Staten. De bonden probeerden de afgelopen maanden de directie op andere gedachten te brengen. Een tweetal weken legde het personeel zelfs het werk neer. Maar tevergeefs. Intussen legden de bonden zich bij de sluiting neer, maar ze zijn niet te spreken over het sociaal plan dat momenteel op tafel ligt. Ze willen dat dat verbeterd wordt.