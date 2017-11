Sociaal woonproject in Liedekerke wint provinciale architectuurprijs

In Liedekerke heeft een sociaal huisvestingsproject de provinciale architectuurprijs 'Patrimonium voor de toekomst' gewonnen. In totaal namen 55 woonprojecten deel aan de wedstrijd. Volgens de provincie gaat het in Liedekerke om één van de weinige geslaagde sociale woonprojecten in een dichtbebouwde dorpskern.

Het project is gelegen aan de Velodroomstraat en de Opperstraat, pal in het centrum van Liedekerke en het omvat 45 wooneenheden. Kenmerkend voor deze plek is de gesloten bebouwing en het was de bedoeling dat dit project daar een einde aan zou maken. Het architectenbureau 'Arcitecten Design' (A2D) ontwierp daarom 2 pleintjes, waarlangs de nieuwe woningen dwars op de 2 straten gebouwd konden worden. Daardoor wordt extra lichtinval gecreëerd in de appartementen en kreeg elke wonining zelfs een wintertuin.

De provincie koos dit project als winnaar omdat het een voorbeeld is van hoe duurzaam en creatief kan worden omgegaan met wonen in onze dicht bebouwde provincie.