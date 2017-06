Sociale onrust bij Aviapartner

"Zowel in Zaventem als in Luik en Oostende is de werkdruk als gevolg van het tekort aan personeel momenteel zeer hoog", zegt Bjorn Vanden Eynde van ACV Transcom. Omdat het hoogseizoen er aan komt, stijgt de hoeveelheid werk maar op de werkvloer komt geen volk bij.

"Op Brussels Airport is bovendien 2 maanden geleden een nieuwe werkorgansiatie gelanceerd waarbij niet ploegen maar individuen worden aangestuurd. Sommige werknemers moeten hierdoor 2 vluchten tegelijk afhandelen of 9 vluchten op 8 uur tijd", luidt het.

Er blijven zich ook problemen stellen met het materiaal. Zo zou zich op een maand tijd 2 keer een ongeval met dezelfde bus hebben voorgedaan omdat de remmen van de bus niet werkten.

ACV Transcom eist alvast voldoende aanwervingen, stopzetting van flexibele interimcontracten en beter materiaal. Vandaag staat in alle vestigingen een personeelsvergadering gepland. Als de directie tijdens de ondernemingsraad van morgen niet met degelijke voorstellen over de brug komt, zijn acties niet uitgesloten.