Softballers Virgo Sapiens Londerzeel in finale Olympic Moves

De softballers van Virgo Sapiens zijn niet de eerste de beste. De tweedejaars van de secundaire school uit Londerzeel zijn Vlaams-Brabants kampioen softbal en staan dan ook met ambitie in de finales van de Olympic Moves.

“Ik hoop dat we hoog eindigen, vorig jaar is dat ook gelukt. We hopen toch in de top-3 te zitten. Onze tactiek daarvoor? We willen gewoon rustig blijven en niet te hard van stapel lopen, niet boos worden op elkaar en samenwerken,” zegt Floor.

Ook LO-leerkracht Nick Vos weet wat de meisjes zo sterk maakt. “Ik denk dat het allemaal vriendinnen zijn en die via hun vriendschap zo ver proberen te geraken. Maar ook hun talent speelt een rol. Want dat hebben ze ook uiteraard.”

Het podium halen lukt uiteindelijk niet. Virgo Sapiens eindigt op de vijfde plaats. Al telt ook bij de Olympic Moves de Olympische gedachte: deelnemen is belangrijker dan winnen. Dat vindt ook topturnster Nina Derwael, die meter is van het sportevenement.

“Olympic Moves focust zich op jongeren tussen 12 en 14 jaar. Dat wordt de leeftijd waarop jongere minder zin krijgen om buiten te komen en te sporten, dus het is echt goed dat we zo'n initiatief hebben,” besluit Derwael.