SOS Kinderdorpen stapt Dodentocht t.v.v. opvanghuis Heimo in Kraainem

Een aantal medewerkers en sympathisanten van SOS Kinderdorpen gaat vrijdag de Dodentocht stappen. Ze doen dat om geld in te zamelen voor het opvanghuis Hejmo in Kraainem. Daar verblijven 10 minderjarige vluchtelingen.

Op 15 augustus zal het precies en jaar geleden zijn dat Hejmo, een opvanghuis van SOS Kinderdorpen, de deuren opende. Ondertussen verblijven hier tien minderjarige asielzoekers die zonder volwassenenbegeleiding uit onder meer Syrië, Afganistan en Irak zijn gekomen. “Van deze jongeren wordt verwacht dat ze op hun 18-de zelfstandig gaan wonen. Ze moeten dan hun weg leren vinden in de Belgische maatschappij en administratie. En dat is niet zo eenvoudig als je weet dat het Nederlands voor hen al een moeilijke zaak is”, verduidelijkt Fran Mariën van Hejmo. Een deel van de werkingskosten van Heimo wordt gedekt door overheidssubsidies maar die zijn ontoereikend. Het opvanghuis moet het dus ook hebben van sponsoring en steunacties zoals die van vrijdag tijdens de Dodentocht. “Als deze kinderen en jongeren duizenden kilometers hebben afgelegd om aan de oorlogsgruwel te ontsnappen, dan stappen wij er graag symbolisch honderd voor hen," aldus Mariën. Iedereen kan de dappere stappers steunen via de website van SOS Kinderdorpen.